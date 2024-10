NICKY JAM World Tour “THE SERIES 2018” Live Concert - Cagliari - Arena Grandi Eventi: sbarca per la prima volta in Sardegna il tour ufficiale del “Papi del Reggaeton” a livello Mondiale un anno dopo esatto dall'arrivo di Daddy Yankee. Il concerto si svolgerà lunedì 11 giugno

Nick Rivera Caminero meglio conosciuto come Nicky Jam , da ormai 10 anni a questa parte, con le sue Hit Mondiali e le collaborazioni con Daddy Yankee, Maluma , Ozuna, J.Balvin, Wisin, Romeo Santos, Bud Bunny, Farruko, Sean Paul è diventato più di un icona nel mondo del Reggaeton . Tra le più celebri ricorderete sicuramente : Travesuras , El Perdon, El Amante, Hasta el Amanacer, Voy a Beber, Si tu no Estas, Mi lagrimas, Seductora, Estrella, Chambonea... E la nuova Hit che si preannuncia il tormentone dell’estate 2018 “ X (EQUIS) “ è cosi che parte l’edizione 2018 della nostra manifestazione musicale,ma come funziona? Poetto On AIr 2018 Il Poetto On Air, festival diffuso dedicato ai DJ e Cantanti affermati, accompagna l’intera estate dell’Isola con 5 date e 5 grandi artisti, da giugno ad agosto. Ogni data è dedicata ad genere musicale e vedrà i grandi nomi della musica internazionale.

I protagonisti della scorsa edizione sono stati Bob Sinclar, Sven Väth ed il rapper Sfera Ebbasta A breve verrà ufficializzato il programma musicale e artistico dell’Evento. Non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio Festival legato al mondo del Reggaeton e trap Latina.

I biglietti saranno disponibili da lunedi 26 marzo nei punti vendita associati,Online e dai pr autorizzati Non perderti l'evento dell'Estate

