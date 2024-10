È la serata numero diciassette di una Pastorale del Turismo finora ricca di ospiti e temi di grande livello e che ancora, fino al prossimo 17 settembre ha in serbo appuntamenti importanti.

Quello di lunedì 4 settembre a Tortolì, negli spazi dell’Anfiteatro Caritas, sarà un incontro d’autore, un viaggio “tra parole e musica”. Un artista e la sua musica, la sua carriera, il suo percorso umano.

Niccolò Fabi si racconterà, stimolato dalle domande e dalle considerazioni del vescovo Antonello, a partire da quel “fascino del dubbio, desiderio di certezze” che fa da sfondo all’intera kermesse agostana della Diocesi di Lanusei e di Nuoro. Non mancheranno le canzoni, quelle più amate e note al pubblico dei suoi fans, ma anche quelle più intime ed espressive, a intervallare una conversazione che, a partire dalle 21:30, accompagnerà gli spettatori dell’Anfiteatro Caritas, ma anche i tanti che, grazie alla diretta streaming curata da Sardegna Live e alle pagine social di Ogliastra Web, potranno seguire lo svolgersi dell’intera serata.

L’ingresso è libero.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Niccolò Fabi - 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”: dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente al sound d'oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi, con appuntamenti all’interno di rassegne culturali, sia in chiave formativa: dopo una lunga docenza presso l’Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone della scuola. Da aprile 2023 Niccolò è tornato live nei teatri italiani, per la prima volta insieme all’Orchestra, con il Meno per meno Tour.