Livingston sarà presente anche quest’anno all’appuntamento con la Borsa Italiana del Turismo che avrà inizio domani presso Fiera Milano.

A distanza di quasi due anni dall’inizio delle attività di volo del vettore italiano di Riccardo Toto, Livingston ha effettuato 20.500 ore di volo, trasportato oltre 900.000 passeggeri, raggiunto oltre 100 destinazioni ed è compagnia partner di 30 tour operator italiani e stranieri.

L’imminente stagione estiva presenta un piano commerciale flessibile e in linea alle esigenze del mercato italiano, sia charter che di linea, ed è caratterizzato da un approccio multicanale alla vendita. I collegamenti di linea, sia outgoing che incoming, saranno ampliati e il network del vettore sarà servito da sette aeromobili.

Per quanto riguarda i voli nazionali, da giugno a settembre diventeranno quattro i voli giornalieri in partenza dall’aeroporto di Alghero per Roma Fiumicino .

In ambito internazionale, Livingston propone collegamenti verso Albania, Kosovo, Macedonia e Russia.

Livingston conferma la propria leadership sui Balcani, presentando un programma molto completo per le principali destinazioni e un posizionamento altamente competitivo. A breve Livingston inizierà a collegare l’aeroporto di Tirana con dieci destinazioni in collaborazione con il tour operator Fly Albania: Milano, Bergamo, Cuneo, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Ancona, Roma e Londra.

I voli diretti a Skopje (Macedonia) partiranno da Roma Fiumicino, mentre l’aeroporto di Pristina (Kosovo) sarò raggiunto da Milano Malpensa, Verona, Venezia e Bologna in collaborazione con il partner Kosova Airlines.