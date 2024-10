A partire da oggi, i passeggeri che hanno acquistato i biglietti successivamente al 11 gennaio 2014 potranno effettuare il check-in direttamente sul sito internet di Livingston.

Tutti i passeggeri in possesso di un biglietto aereo Livingston per la rotta Alghero-Roma Fiumicino possono effettuare il check-in per il proprio volo direttamente dal portale www.livingstonair.it: il servizio è usufruibile a partire da 7 giorni fino a 12 ore prima della partenza del volo.

Grazie a questo nuovo servizio il passeggero può scegliere il posto a bordo e stampare la carta d’imbarco online o riceverla direttamente sul proprio indirizzo e-mail.

Nel caso il passeggero sia in possesso di un bagaglio da imbarcare in stiva è necessario presentarsi al banco check-in con almeno 40 minuti di anticipo dalla partenza del volo per la consegna del bagaglio.

Inoltre, con decorrenza a far data dal 21 gennaio 2014, la franchigia del bagaglio a mano sarà incrementata da 5 chilogrammi a 8 chilogrammi.

Biglietteria aerea disponibile sul sito www.livingstonair.it, contattando il servizio call center Hello Livingston +39 0331 267 333 oppure sui maggiori sistemi agenziali, portali di prenotazione e biglietterie aeroportuali.