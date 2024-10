Per fronteggiare l’ondata di gelo e neve che da giovedì scorso si è abbattuta sull’isola e in particolare nel Nuorese, la Polizia di Stato ha predisposto numerosi servizi mirati per prevenire l’incidentalità e preservare la sicurezza degli utenti delle arterie stradali più frequentate.

Nel fine settimana, infatti, la Sezione Polizia Stradale di Nuoro ha dispiegato oltre 22 pattuglie al giorno, per un totale di 65 da giovedì notte a domenica, garantendo l’arrivo e il transito dei mezzi spargisale e spazzaneve dell’Anas, sempre in stretta sinergia con la locale Prefettura, il Compartimento Anas e anche con i sindaci di Macomer, Fonni e Nuoro.

Sono stati anche prestati 46 soccorsi stradali, di cui 12 ad autocarri, e contestate 8 infrazioni in totale, per mancanza di pneumatici invernali o di catene a bordo, dove prescritto.

La Polizia Stradale invita gli utenti della strada a informarsi preventivamente sull’allerta meteo e a mettersi in viaggio solo con pneumatici invernali e catene a bordo verso l’altopiano di Campeda e la Carlo Felice nord, e, in caso di previsione precipitazioni nevose, anche sulla 389 Var, la 389 e la ss 128.