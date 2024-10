L'abbondante nevicata di queste ore sta creando numerosi disagi nei paesi del centro Sardegna, Fonni su tutti. "Siamo oltre il mezzo metro di neve – ha annunciato il sindaco del paese, Daniela Falconi – Tutti gli operatori privati, i barracelli con mezzi sono mobilitati. Stiamo dando la precedenza ai pastori isolati nelle campagne e alle situazioni più complicate in paese dove i mezzi comunali lavorano senza sosta".

"Lo stato di calamità naturale è già stato proclamato. – prosegue il comunicato – Vi chiedo nuovamente di non uscire di casa se non in casi di estrema necessità".

"Nevica incessantemente da stamattina alle 4 – racconta Daniela Falconi – Le previsioni dicono che continuerà per tutto il giorno oggi e domani. In comune è già operativo il COC (Centro Operativo Comunale) ed è stata già allertata la Protezione Civile che speriamo ci metta a disposizione i mezzi da sommare a quelli comunali e dell'impresa per gestire l'emergenza. Da stasera ci daranno una mano gli operai dell'Agenzia Forestas soprattutto per le zone difficilmente accessibili ai mezzi. Le scuole resteranno chiuse anche domani".

E infine: "Per qualunque cosa, difficoltà nelle campagne, nelle abitazioni, non esitate a chiamare la sottoscritta, gli amministratori e il comune al numero 0784591300".