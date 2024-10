Così come previsto in questi giorni il maltempo stringe la Sardegna nella morsa del freddo.

Sulle cime del Gennargentu nevica da ieri sera e le precipitazioni sono nevose quasi fino ai mille metri.

“Qualche fiocco si è registrato anche nei paesi di Fonni, Desulo, Ollolai e Tonara - dicono i meteorologi di Sardegna Clima -. In quota il manto ha già raggiunto i 15 centimetri. Al momento si registrano temperature in ulteriore calo con la neve che in giornata potrebbe cadere fino ai 900 metri”.

Le minime registrate sono:

Bruncu Spina: -3.5

Su Filariu: -1

Fonni: 0.5

Ollolai: 0.7

Tonara: 1.1

Desulo: 1.4

Tutti gli aggiornamenti su Sardegna Clima