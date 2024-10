Prevista per questa notte una perturbazione polare sulla Sardegna che porterà neve al nord e al centro Sardegna. L’allerta meteo per condizioni climatiche avverse comunicata dalla Protezione Civile per nevivate previste al di sopra dei 200 – 300 metri, in particolare sulla Sardegna settentrionale e centrale, dalle 20.00 di oggi 23 gennaio sino alle 15.00 di domani 24 gennaio. Sono previsti inoltre venti localmente forti fino a burrasca da Nord Ovest sulle Coste occidentali e da Nord Est su quelle Nord Orientali.

Per questo diverse scuole saranno chiuse domani: in Gallura le scuole di Tempio Pausania, Calangianus, Luras e Sant’Antonio di Gallura, al centro Bitti, Ollolai, Ovodda e Macomer.

I sindaci dei rispettivi paesi Giuseppe Ciccolini, Efisio Arbau, Cristina Sedda e Antonio Onorato Succu, hanno pubblicato questa sera le ordinanze di chiusura degli istituti cittadini. Si attendono le decisioni dei primi cittadini dei paesi più alti della Barbagia, come Desulo e Fonni, che ancora non hanno emesso alcuna ordinanza.

Nei paesi di montagna della Barbagia sono scattati i Piani della Protezione Civile in vista delle precipitazioni nevose previste nelle prossime ore.