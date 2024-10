Disagi per gli allevamenti situati nelle zone montane della Sardegna a causa delle fitte nevicate delle ultime ore.

Problemi nel Nuorese ma anche in alcune zone dell'Ogliastra, in particolare ad Arzana, dove diversi allevatori di bovini si sono organizzati in piccoli gruppi per portare il foraggio agli animali rimasti isolati nelle stalle.

Con alcuni pick-up sono riusciti ad attraversare le strade colme di neve, portando nutrimento agli animali. I mezzi hanno trasportato numerose balle di fieno e si sono fatti strada sino a raggiungere gli allevamenti.