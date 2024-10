In tutta la Barbagia nevica fin dalle prime ore di questa mattina. La Polizia stradale raccomanda a tutti gli automobilisti la massima prudenza e segnala alcune criticità che si registrano nelle strade del centro Sardegna.

Neve sulla provicinale 7 Fonni-Desulo è consigliato di avere le catene al seguito così come nella Statale 128 dal bivio di Austis sino a Tiana e nel tratto di San Pietro di Ovodda e sulla Statale 389 dal lago di Guasana a Fonni.

La Polizia stradale di Fonni raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere un adeguata distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che precedono proprio per la formazione di ghiaccio che potrebbe allungare il tempo di frenata del veicolo

Sì segnala, inoltre, che sulla Statale 389 che da Nuoro porta a Lanusei si registra la presenza di neve sulla carreggiata dal km 16 al km 32.

“Attualmente non vi sono grosse problematiche perché gli operatori del settore sono al lavoro per la pulizia della strada - dicono gli agenti della Stradale - ma consigliamo comunque, se il veicolo non è dotato di pneumatici da neve, di avere le catene al seguito”.