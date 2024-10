E' un'ondata di freddo che arriva dall'Artico quella che sta investendo la Sardegna in queste ore. Nevicate abbondanti in varie aree dell'Isola, anche in pianura con qualche fiocco che nella serata di ieri ha imbiancato anche la città di Alghero.

Scuole chiuse nella giornata di oggi a Nuoro, Macomer, Bitti, Ollolai e diversi altri centri della provincia. Stessa situazione in Gallura e nel Sassarese a Tempio, Calangianus, Bortigiadas e Pattada. E ancora a Mandas, Orroli, Isili, Nurri e diversi altri comuni del centro e del sud Sardegna.

Sulle strade è obbligatorio utilizzare le catene o i pneumatici da neve in previsione della formazione di ghiaccio sulla carreggiata.

Oltre alla neve, la Protezione civile ha diramato l'allerta per i forti venti fino a burrasca lungo le coste occidentali, con raffiche che supereranno gli 80 km/orari. Le temperature, sia le minime che le massime, saranno sempre molto basse e nelle zone collinari sempre al di sotto dello zero.

Le polizia raccomanda la massima prudenza nel percorrere le strade.