Nel nuorese durante la notte è nevicato imbiancando i monti della Barbagia, dai 20-40 centimetri sulle cime del Gennargentu. Mentre nei paesi di montagna come Fonni (a 1000 metri di altitudine), Gavoi e Desulo le temperature sono sotto lo zero.

Anche Nuoro città e i paesi vicini sopra i 500 metri si sono svegliati con la neve e temperature sullo zero. Gli spazzaneve dell'Anas, della provincia e dei comuni nuoresi sono al lavoro da questa mattina. Sul Bruncuspina, a Fonni, gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito.

"Le strade per ora sono transitabili - ha spiegato l'assessore dei Lavori Pubblici di Fonni, Mario Piras -: dalla statale 389 fino alle provinciali per arrivare al nostro paese.

I mezzi dell'Anas e del comune stanno lavorando per liberarle. Qui a Fonni si sale anche sul Bruncuspina fino all'agriturismo dove il passo è sbarrato non per la neve ma per via di alcune frane. Ora inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo impianto sciistico che speriamo di realizzare entro l'autunno".

"Nel frattempo però al turismo di montagna vengono offerte altre alternative: come le escursioni in fuoristrada sotto la neve - ha sottolineato l'assessore - e la visita dei parchi naturali. Nonostante l'impianto sciistico sia chiuso, tutti gli alberghi del paese e quelli del Bruncuspina hanno avuto un pienone e c'è molto ottimismo tra gli operatori turistici. Speriamo di avere neve il più a lungo possibile. Noi faremo di tutto per evitare i disagi".