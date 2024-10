Non ci sarà nessuno sbarco di migranti oggi a Porto Torres. Le due navi che erano state destinate nel porto sassarese sono state, infatti, dirottate in altre località.

In particolare la nave di Medici senza frontiere "Dignity I" con a bordo circa 470 migranti che doveva arrivare questa mattina è andata al porto di Corigliano Calabro, mentre la seconda nave, la Rio Segura, si è diretta a Palermo.

Porto Torres, comunque, rimane come destinazione possibile per gli eventuali nuovi sbarchi di migranti tanto che nei giorni scorsi si sono tenuti i vari incontri per pianificare le varie operazioni legate all'accoglienza, alle visite mediche e alle operazioni di identificazione.