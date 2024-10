Salvatore Usala, malato di Sla e segretario del Comitato 16 Novembre Onlus, ha scritto al presidente Renzi e ai ministri della Salute, dell'Economia e delle Politiche sociali, annunciando che dal 6 maggio i malati daranno vita a Roma, alle 10.30, davanti al Ministero dell'Economia, a una nuova azione di protesta con presidio e sciopero della fame.?

Inoltre, qualora non fossero ricevuti e non si darà il via a un tavolo interministeriale sul Piano per le non autosufficienze, i malati si sono detti pronti a non ricaricare i respiratori.

Usala aveva già scritto, nel mese di marzo, al presidente del Consiglio e ai ministri del suo esecutivo per ricordare che "nella crisi non c'è ricetta più sbagliata che tagliare le risorse destinate al welfare, dalla sanità all'assistenza sociale. Le politiche di austerity non solo rischiano di negare diritti sociali costituzionalmente garantiti, ma producono anche un avvitamento recessivo dell'economia, determinando un ulteriore aumento di disuguaglianze, disoccupazione, povertà".

Inoltre, aveva chiesto tre cose: Convocazione tavolo interministeriale entro il 15 aprile, allargato a regioni e associazioni, per la predisposizione di un Piano nazionale per le non autosufficienze; lo sblocco del Fondo nazionale per la non autosufficienza 2014 con ripartizione alle regioni; e rivedere urgentemente la riforma dell'Isee che rischia di penalizzare persone con disabilità e loro familiari.