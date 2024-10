Nessuna falla nella rete del gas. È stato un cortocircuito, infatti, a far scoppiare l’incendio che nella notte di mercoledì scorso a Desulo ha mandato a fuoco e distrutto la Renault Kangoo di proprietà di Dino Uselli, pensionato del paese.

La società BimGas, che ha le reti in 13 paesi della Barbagia e del Mandrolisai, chiarisce che quanto accaduto è stato determinato da un problema all’auto che era parcheggiata a pochi centimetri dal tubo del gas della rete cittadina.

<<Il problema mi è stato segnalato intorno all’una e mezza di notte e sono intervenuto immediatamente - spiega Carlo Deidda, gestore della rete Liquigas a Desulo e a Tonara -. L’auto ha preso fuoco per un cortocircuito e il calore ha sciolto il giunto posto all’estremità del piantone, creando una falla. I Vigili del fuoco, una volta spento l’incendio, hanno dovuto spostare il mezzo prima che io potessi intervenire nella sostituzione della valvola. L’auto, infatti, si trovava praticamente a ridosso del piantone del gas. Sono stati gli stessi proprietari a dirmi che già nei giorni scorsi l’auto presentava qualche anomalia all’impianto elettrico>>.

Nessun allarmismo, dunque, per un servizio che conta migliaia di utenti. <<La rete del gas funziona perfettamente e i tecnici seguono, con scrupolosa costanza e in tutte le ore del giorno, il funzionamento degli impianti - dice il presidente della società BimGas Franco Moro -. Abbiamo utenze in tutto il territorio e tra queste ci sono anche edifici pubblici. Da sempre garantiamo un servizio sicuro ed efficiente>>.