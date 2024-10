Nessuna più differenza tra figli nati nel matrimonio, fuori da questo o adottati. I figlii saranno tutti uguali e avrenno quindi gli stessi diritti.

Il decreto legislativo che modifica la normativa vigente, proposto dal presidente del Consiglio insieme con i ministri dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali, d'accordo con il ministero dell'Economia, dovrebbe essere approvato in modo definitivo nella prossima riunione dell'Esecutivo. Uno dei punti salienti dello stesso decreto riguarda l'asse ereditario: i figli nati fuori dal matrimonio, così come quelli adottati, avranno gli stessi identici diritti dei figli che un tempo venivano definiti legittimi. Gli effetti successori dei figli di qualsiasi genere varranno nei confronti di tutti i parenti e non soltanto dei genitori. Prevista, inoltre, anche la sostituzione della nozione di "potestà genitoriale" con quella di "responsabilità genitoriale".