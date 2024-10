Zero contagi in diciotto comuni. La Marmilla è Covid-free secondo l'ultimo aggiornamento curato dall'ufficio di staff del presidente e comunicazione dell'Unione di comuni "Marmilla". Lo scorso 26 maggio si erano registrati tre contagi da Covid-19 nel territorio, questa volta il numeretto si è azzerato. Ad oggi non ci sono residenti contagiati nei diciotto comuni dell'Unione.

"Una notizia che accogliamo con grande piacere e soddisfazione, merito soprattutto del senso di responsabilità e attenzione delle nostre popolazioni - ha detto il presidente dell'Unione Marco Pisanu - ma ricordiamoci tutti che la sfida contro questo virus subdolo non è ancora vinta. Per questo invitiamo le popolazioni della Marmilla a rispettare anche durante tutto il periodo estivo le norme di contenimento del virus, che oramai conosciamo tutti: uso della mascherina anche all'aperto in caso di assembramento, igienizzarsi frequentemente le mani e distanziamento sociale".

Nessun cittadino affetto da coronavirus a Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca e Villanovaforru.

Secondo Pisanu, "la Marmilla sta rispondendo bene in fatto di responsabilità dei cittadini. Ma, lo ribadiamo, invitiamo tutti a non mollare la presa. Trascorriamo un'estate di normalità, ma rispettando le regole. Per il bene, la sicurezza e la salute di tutti noi che viviamo nel territorio".