In merito alla richiesta urgente di sangue per aiutare un minorenne rilanciata in queste ore sui social network e sugli smartphone, il responsabile del Centro trasfusionale della Asl di Lanusei, il dottor Gianfranco Casu, informa che non c’è nessun allarme.

Casu precisa che, in caso di necessità, l’Azienda ha la possibilità di far fronte al suo fabbisogno attraverso i propri canali nel territorio regionale e, quando necessario, in quello nazionale.

«Allarmi di questo genere, oltre che creare ansie ingiustificate, fanno sì che le donazioni si concentrino in una sola giornata - spiega il direttore Sanitario della Asl Grazia Cattina - mentre sarebbe più opportuno e utile che le donazioni siano costanti nel tempo».