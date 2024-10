Omicidio colposo contro ignoti. E’ questa l’ipotesi di reato formulata dal pm Giangiacomo Pilia sul drammatico episodio avvenuto al Policlinico di Monserrato.

Un neonato è morto dopo qualche ora dopo essere venuto alla luce, la mamma pare sia arrivata in reparto già in gravi condizioni, una volta stabilizzata dai medici, è stata portata in sala parto dove ha avuto un arresto cardio circolatorio ed è stata portata in Rianimazione.

La Procura della Repubblica ha dunque aperto un inchiesta per chiarire e accertare le cause del decesso del piccolo: la notizia ha scosso comprensibilmente l’intero presidio ospedaliero, mentre nei prossimi giorni si avranno novità sul terribile evento.