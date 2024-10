E' fuori pericolo Rosa Secchi, la mamma di 20 anni di Burgos, finita nel reparto di Rianimazione domenica scorsa dopo una complicanza nel travaglio del parto all'ospedale San Francesco di Nuoro che ha provocato la morte del neonato: il distacco totale della placenta ha determinato nella giovane donna una forte emorragia in seguito alla quale è stata sottoposta a diverse trasfusioni di sangue.

La Procura di Nuoro, dopo la denuncia del marito, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: al momento nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati.

Ieri la donna è stata trasferita dalla Rianimazione in Ginecologia.

"La giovane mamma sta bene - assicura il direttore sanitario della Asl nuorese Maria Carmela Dessì - e siamo tutti molto felici di averle salvato la vita. E' assistita dal supporto psicologico ed è stata trasferita in Ginecologia, e non in Ostetricia, dove è stata messa vicino a donne che hanno vissuto esperienze negative come la sua. Quanto alla morte del neonato, ieri - ricorda la dirigente - c'è stata l'autopsia che nei prossimi giorni ci dirà per quali cause è morto il bambino e in che momento è avvenuto il decesso. Poi sarà la magistratura a decidere se ci sono o meno responsabilità. Noi pensiamo di aver fatto il possibile nella drammatica situazione che si è presentata. Ricordiamo - sottolinea la Dessì - che il distacco di placenta è un evento drammatico che velocissimamente, in genere in pochi secondi, porta alla morte del neonato".