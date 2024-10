È stata eseguita ieri dal medico legale Nicola Lenigno, incaricato dal pm di Cagliari Andrea Vacca, l’autopsia sul piccolo di due mesi deceduto tra le braccia della madre mercoledì sera in piazzetta Piras a Quartucciu.

Dagli accertamenti non sono emersi elementi che chiariscono le cause della morte del neonato, deceduto mentre la madre lo stava allattando. Sono stati eseguiti i prelievi per gli esami istologici e per eventuali altri accertamenti. I risultati arriveranno tra sessanta giorni, solo allora si potrà avere un quadro più completo sul perché il piccolo sia deceduto.

È atteso il nulla osta per i funerali che saranno celebrati probabilmente a Seulo, paese d'origine della famiglia.