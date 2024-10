Un neonato in pericolo di vita é stato trasportato con un velivolo Falcon 50 del 31/o Stormo di Ciampino dell'Aeronautica Militare da Cagliari a Roma.

Il piccolo è stato trasportato all'interno di in una speciale culla termica e accudito da un'equipe medica. Una volta atterrato a Ciampino, dopo circa un'ora di volo, è stato poi trasferito a bordo di una ambulanza all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma.

La richiesta di supporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire - in coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri - questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale.

Gli aeromobili da trasporto e gli elicotteri dell'Aeronautica Militare sono pronti 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, ad intervenire per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di vita, come avvenuto in questo caso, oppure quello di organi ed equipe mediche per trapianti.