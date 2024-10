Un neonato di appena undici giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza questa mattina da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, protetto in una culla termica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell'Istituto pediatrico Giannina Gaslini.

La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.

La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato un Falcon 50, uno degli assetti che la Forza Armata tieni pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità. Verso le 9:30 il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, in direzione dell'aeroporto di Cagliari, dove è stata imbarcata la culla termica con il piccolo paziente, accompagnato dalla madre e da un'equipe medica per l'assistenza durante il volo.

Ripartito dalla città sarda, verso le 12:15 l'aereo è atterrato nell'aeroporto di Genova, dove la culla termica è stata trasferita sull'ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale Gaslini.