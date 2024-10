Una neonata di appena un giorno di vita è stata trasportata d'urgenza dall'aeroporto di Cagliari a quello di Ciampino (RM), a bordo di un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. La piccola paziente, accompagnata dal padre, è stata imbarcata ieri sul velivolo militare all'interno di una culla termica e sotto la costante supervisione di un'equipe medica specialistica. Dopo l'atterraggio a Ciampino, avvenuto alle 23:00 circa, la neonata è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Sempre ieri, nel primo pomeriggio, un altro trasporto d'urgenza con un Falcon900, sempre da Cagliari a Roma, era stato effettuato dagli equipaggi del 31°Stormo di Ciampino a favore di un'altra neonata, di appena 2 giorni di vita, in imminente pericolo di vita. La piccola paziente, dopo che il velivolo militare è atterrato all'aeroporto di Ciampino, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

In entrambi i casi, la richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.