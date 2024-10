Una neonata è morta a Quartu Sant'Elena in seguito ad un arresto cardiocircolatorio dovuto con tutta probabilità ad un rigurgito che ne ha causato il soffocamento.

La bimba, stamattina, è stata messa a dormire dopo la poppata dalla mamma 21enne. Quest'ultima è tornata più tardi a controllare la bambina rendendosi conto che non respirava più.

La giovane madre ha chiamato subito i soccorsi scendendo poi in strada per chiedere aiuto. Un'ambulanza del 118 è arrivata subito in via Basciu, dove è avvenuto il dramma, e i sanitari hanno tentato invano di rianimare la piccola. Sul posto anche i carabinieri.

Il corpo della bambina è stato portato all'obitorio del cimitero in attesa di eventuali accertamenti disposti dal magistrato, anche se pare chiaro che si sia trattato di una fatalità.