E' stato necessario un trasporto sanitario da Olbia a Roma, effettuato con un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa dell'Aeronautica Militare, per consentire il ricovero di una neonata che aveva bisogno di urgenti cure mediche.

Il trasporto, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, si e' reso necessario visto che la piccola era in imminente pericolo di vita, tanto che e' stata trasportata a bordo del velivolo in una speciale culla termica. Ad assisterla, durante il volo, i genitori e un'equipe medica che ha provveduto a tenere stabili le delicate condizioni di salute.

Atterrata a Ciampino, dopo circa un'ora di volo, la neonata e' stata ricoverata al Bambino Gesu', a Roma. La missione aerea - ricorda una nota - e' stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire, in coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale.

Gli aeromobili da trasporto e gli elicotteri dell'Aeronautica Militare - si ricorda ancora - sono pronti 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, ad intervenire per missioni di pubblica utilita' quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di vita, come avvenuto questa notte, oppure quello di organi ed equipe mediche per trapianti. Il servizio copre l'intero territorio nazionale, isole comprese, e quando richiesto dalle autorita' competenti e' svolto anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.