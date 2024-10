“Purtroppo, e sottolineiamo purtroppo, questo pomeriggio un'altra bimba ha dovuto fare il suo primo volo in una incubatrice all'interno di un C-130 dell'Aeronautica Militare per poter essere trasportata a Roma all'ospedale Bambin Gesù. Come tutti i trasferimenti di questo tipo che partono dai reparti di Neonatologia e Pediatria della Aou di Sassari il trasferimento all'Aeroporto di Alghero è stato eseguito col Centro Mobile Neonatale della Croce Blu che da tanti anni collabora con l'Azienda, la Prefettura , la Centrale Operativa 118 e naturalmente l' Aeronautica Militare per questo tipo di interventi. Proprio in questi giorni la Croce Blu ha lanciato una raccolta fondi tramite la piattaforma #Gofundme per l'acquisto di una nuova ambulanza neonatale. Coraggio angioletto. Il nostro impegno, come sempre, è quello di riportarti prestissimo a casa guarita”.

Il post apparso sulla pagina Fb, della Croce Blù di Sassari (la foto di apertura del servizio è tratta proprio dal loro profilo social), è dei volontari che hanno raccontato l’importantissimo gesto.

Un C130J della 46^ Brigata Aerea ha effettuato il trasporto sanitario urgente della neonata in pericolo di vita. I volontari, a bordo del velivolo dell’Aeronautica partito da Alghero alla volta di Ciampino-Roma, hanno accompagnato la piccolina all’interno della culla termica.

(Foto tratta da Fb, Croce Blù Sassari)