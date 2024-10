Una vera e propria corsa contro il tempo quella della giornata di oggi, giovedì 13 giugno, per una neonata di soli tre giorni in imminente pericolo di vita che necessitava di essere trasferita d'urgenza dal Presidio Ospedaliero "Duilio Casula" di Monserrato, in provincia di Cagliari, all'Istituto pediatrico "Gaslini" di Genova.

Ad andare in soccorso alla piccola, ha provveduto l'Aeronautica militare che, su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea (COA), ha attivato il volo salva vita effettuato con un Falcon 50 decollato per il capoluogo sardo dalla base del 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni.