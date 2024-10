Un C-130J dell'Aeronautica Militare, velivolo che permette l'imbarco dei pazienti che necessitano di rimanere a bordo di ambulanze e della relativa equipe medica, è decollato ieri pomeriggio da Pisa per Alghero dove ha imbarcato una neonata in imminente pericolo di vita. Dalla città catalana la piccola è stata poi trasporta a Genova per essere affidata alle cure dei medici dell'ospedale Gaslini. L'intervento è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni del Comando della Squadra Aerea.

L'Aeronautica Militare assicura il soccorso alla popolazione in caso di calamità o in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Un esempio concreto di tale missione è rappresentato dal trasporto sanitario d'urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi, di persone in imminente pericolo di vita e di organi per trapianti.

I Reparti di volo, in particolare la 46^ Brigata Aerea di Pisa, il 31° Stormo di Ciampino (RM), il 14° Stormo di Pratica di Mare (RM) e il 15° Stormo di Cervia (RA), sono in grado di effettuare trasporti sanitari/umanitari in ogni condizione di tempo e luce, fornendo così l'aiuto richiesto che, spesso, risulta decisivo per salvare vite umane.