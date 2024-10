Si è laureata nel giugno scorso in Sistemi Forestali e Ambientali presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e adesso la neodottoressa Ilaria Incollu è stata premiata per la sua tesi su “Monitoraggio fitosanitario in ambiente urbano: il caso di studio del parso dello Zonchello a Nuoro”, che ha avuto come relatore il Dott. Bruno Scanu e come co-relatori la Dott.ssa Cecilia Sabatini e il Dott. Sergio Campus.

Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito del concorso “Premi per tesi di laurea magistrale della Associazione Dottori in Scienze agrarie, degli alimenti e ambientali della Sardegna” (ADAF Sardegna) che si è svolta presso l’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Elmas.

La tesi della Dottoressa Incollu è stata scelta fra le diverse presentate nell’ambito di varie discipline attinenti tematiche agrarie, selviculturali, alimentari, paesaggistiche, ambientali, distretti agroalimentari di qualità della Sardegna, mercato dei prodotti agricoli e alimentari, estimo rurale da una commissione composta da cinque membri nominati dall’ADAF Sardegna.