Brillante operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari, guidati dal Comandante Michele Lastella, che da giorni stavano osservando con varie pattuglie in borghese la zona tra Is Mirrionis e San Michele.

Le indagini sono culminate sul viavai di un 37enne, già noto per reati legati agli stupefacenti, che si aggirava con fare sospetto a bordo di uno scooter tra via Seruci, nel “cuore” di San Michele”, fermandosi in particolare nelle strade dove avviene lo smercio.

L'uomo è stato bloccato mentre, dopo aver parcheggiato lo scooter in via Cornalias, stava entrando in un circolo privato. I militari lo hanno dunque perquisito: sotto la sella dello scooter è spuntato fuori uno zainetto, con 16 panetti di hashish per un peso totale di un chilo e mezzo, tutti sigillati con la plastica e riportanti l’effige di un leone.

L spacciatore riforniva i pusher “più piccoli” della zona, tra via Cornalias, Seruci e Serbariu: ora è in cella a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.