Nello stagno di Santa Gilla, adiacente a Cagliari, i fenicotteri si esibiscono in una danza per l'accoppiamento.

I maschi si riuniscono in gruppi disponendosi uno di fianco all' altro dando inizio a quella che viene da molti chiamata la parata nuziale.

Per attrarre l' attenzione delle femmine non perdono occasione di mostrare le loro ali color porpora spalancandole di tanto in tanto. Si lisciano le piume col becco mettendole in bella mostra scuotendole.

Una volta che la femmina e il maschio si sono scelti il corteggiamento prosegue in disparte dal gruppo. Durante le loro passeggiate se nessuno li disturba e non ci sono altri contendenti possono accoppiarsi.

Video tratto dal canale YouTube di sagittario30