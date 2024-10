La Polizia di Stato ha tratto in arresto Marcello Compagnone, 47enne di Iglesias, pluripregiudicato, responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, nel percorrere la via Pasteur hanno notato Compagnone, persona conosciuta in quanto pluripregiudicato con reati specifici in materia di stupefacenti, alla vista degli agenti si dava a precipitosa fuga per eludere il controllo.

Bloccato e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato, nelle tasche posteriori dei jeans, un panetto di sostanza compatta di colore bruno, verosimilmente hashish, del peso di grammi 100,35 netti, diversi piccoli pezzi di hashish pari a grammi 4,40, ancora 3 involucri di cellophane contenenti eroina, del peso netto di grammi 0,30 e 2 piccoli involucri di cellophane contenenti cocaina, del peso netto di grammi 0,15 netti.

Di conseguenza la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione dove non è stato trovato nulla di rilevante. Il Compagnone, condotto negli Uffici del Commissariato, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e su disposizione del pm è stato accompagnato presso la propria dimora in regime di custodia cautelare, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.