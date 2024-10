Nei giorni scorsi oltre mille extracomunitari sono sbarcati tra Roccella Jonica, Porto Palo e Lampedusa. E proprio da quest’ultima isola della Sicilia arriveranno a Cagliari più di 200 immigrati. Secondo l’Ansa, da oggi sono iniziati i primi sopralluoghi per allestire i servizi tecnici e di sorveglianza per gli 'ospiti'. E proprio nella giornata odierna, il ministro dell'Interno Alfano ha assicurato che 574 migranti ospitati nel centro di accoglienza di Lampedusa saranno trasferiti in altre strutture. “Il Centro – ha affermato Alfano - è sottoposto a una pressione che va oltre le capacità” di accoglienza della struttura. Ad oggi - ha detto il ministro nell'informativa alla Camera - l'isola di Lampedusa è stata interessata dall’inizio dell’anno da 41 sbarchi, compreso quello di stanotte, con l'arrivo di più di 3.500 migranti di prevalente origine sud-sahariana''.

Nelle prossime ore è attesa la comunicazione da Roma sul primo volo in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas.

Già nell'aprile del 2011nel capoluogo sardo sbarcarano circa 700 tunisini.