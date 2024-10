La morte di don Andrea Bechere ha profondamente commosso le comunità della Diocesi di ozieri e i tanti amici del Monte Acuto e del Goceano, ma non solo, che conoscevano personalmente il sacerdote di Bultei. Il parroco di Illorai è deceduto l'altro ieri in seguito alle complicazioni generate dalle disfunzioni renali e polmonari dovute ai traumi riportati in un brutto incidente stradale il 9 settembre scorso.

Abbiamo raccolto le testimonianze del sindaco di Illorai, Gianna Pittalis, e del parroco di Pattada, don Gianfranco Pala, che ha accompagnato nella sofferenza don Andrea, al quale era legato da un profondo legame di amicizia.

"Don Andrea era una persona mite e sensibile" ricordava ieri Gianna Pittalis "da sei anni era il parroco di Illorai ma anche prima di essere ordinato sacerdote lavorava qui da noi affiancando come diacono don Nino Carta. Rimangono tanti suoi ricordi, la comunità gli voleva molto bene e non potevamo immaginare sarebbe andato via così presto e in questa maniera. Stamattina (ieri ndr) la sua salma è stata portata al santuario di Luche, nelle campagne del paese, e tantissima gente è accorsa, commossa, a salutarlo per l'ultima volta".

Don Gianfranco Pala, invece, ricorda don Andrea come un uomo "riservato e paziente nella sofferenza che gli era causata da una malattia che negli ultimi anni lo aveva davvero messo in difficoltà. Eppure, fino all'ultimo, non ha perso la pazienza e il coraggio di andare avanti".

I funerali del sacerdote si terranno stamattina alle ore 10:30, nella parrocchia di San Gavino Martire a Illorai.