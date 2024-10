Un vero e proprio arsenale della malavita ogliastrina è stato rinvenuto questa mattina dai carabinieri nelle campagne di Arzana. Bombe a mano, fucili, pistole, con cartucce e proiettili, radio ricetrasmittenti, in località Genne 'e Antine, in seguito a un'operazione di rastrellamento.

Le armi sequestrate saranno sottoposte consegnate agli uomini del Ris per accertare l'eventuale uso in azioni delittuose e per la ricerca di tracce di Dna o impronte degli utilizzatori.

I carabinieri hanno trovato il materiale nascosto in tubi in cemento per lo scolo dell'acqua piovana. Due sacchi di juta contenevano una carabina cal.22, una rivoltella cal.38, uno spezzone di 60 centimetri di miccia a lenta combustione, uno spezzone di 100 centimetri di miccia detonante, sei radio ricetrasmittenti di varie marche, complete di caricabatterie; uno scanner per frequenze radio, due cartucciere in cuoio, quattro fondine in cuoio, tre serbatoi per pistola, di cui uno carico; 190 cartucce a pallettoni cal. 12; 103 proiettili calibro 7.65; 88 proiettili calibro 9; 59 proiettili a salve per pistola; 42 proiettili per kalashnikov; 17 proiettili cal. 30; otto serbatoi di munizioni con all'interno 49 proiettili calibro 7.62; una bomba a mano, modello Mk2 di fabbricazione Est-Europea e un'altra di fabbricazione sovietica.

Le bombe a mano, dopo essere state messe in sicurezza da personale degli artificieri antisabotaggio dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, sono state fatte brillare.