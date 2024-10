Tre giovanissimi di Santu Lussurgiu sono stati fermati a Macomer dai carabinieri. Secondo quanto riferito dai militari C.D., M.B., diciottenni, e G.O, diciannovenne, sarebbero stati arrestati nella notte tra sabato e domenica a Macomer, nei pressi del Centro polivalente dove era in corso una festa. I tre si trovavano in un parcheggio, all'interno dell'auto di M.B., quando una pattuglia dei carabinieri li ha affiancati per un controllo.

Dopo aver visto i militari i ragazzi hanno tentato di disfarsi di una bustina contenente cinque grammi di cocaina, recuperata dalla pattuglia che hanno rinvenuto anche cinque grammi di marijuana all'interno della vettura, e altri cinque nelle tasche di C.D. La quantità di droga reperita è aumentata durante le perquisizioni nelle abitazioni. Come riferito in un comunicato, otto grammi di cocaina sono stati trovati a casa di G.O, e alcuni semi di marijuana a casa di C.D.



L'arresto con la messa in libertà dei tre è stato convalidato nella mattinata di ieri, 8 gennaio, presso il tribunale di Oristano davanti al giudice Elisa Marras con rinvio al 18 gennaio.

L'accusa per i tre è di detenzione ai fini dello spaccio. I legali che tutelano i giovanissimi, rispettivamente Danilo Floris, Alessio De Gregoris, e Serena Contini, hanno chiesto la sospensione del processo per direttissima per la messa alla prova.