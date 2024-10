Quando il fratello è ingiustamente incolpato di omicidio, un ingegnere civile inscena una rapina per farsi arrestare e farlo evadere dal penitenziario di Fox River.

Prison Break è una delle serie Tv più seguite su Netflix. Il titolo, interpretato dalla coppia di attori Dominic Purcell e Wentworth Miller, ha ottenuto nel corso degli anni sempre maggiore successo. A provarlo sono gli indici di ascolto e i vari punteggi di gradimento, registrati in termini televisivi e anche sul web.

A causa di una cospirazione politica, un innocente viene mandato nel braccio della morte e la sua unica speranza è suo fratello, che farà di tutto per farsi spedire deliberatamente nella stessa prigione per poter evadersi insieme.

Nel momento in cui gli attori protagonisti arrivano a metà dell’opera nel piano di evasione iniziano così a sentire aria di libertà e sognano le mete da raggiungere.

John Abruzzi, detenuto che è meglio avere come alleato piuttosto che come antagonista, non ha dubbi su dove andare una volta evaso dal penitenziario di Fox River e con entusiasmo grida: “Sardegna sto arrivando”!