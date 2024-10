Il Dipartimento Sardegna dell'ANS - Associazione Nazionale Sociologi, su iniziativa della Dott.ssa Silvia Armeni, Dirigente Nazionale e Presidente ANS Sardegna, ha organizzato il convegno NELLA RETE DELLA VIOLENZA - Webcrime e Social Network: dinamiche psicologiche e socioculturali, vittime e carnefici tra violenza virtuale e violenza reale, in collaborazione con l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Ferdinando Secchi, in programma venerdì 11 maggio dalle ore 9 alle 16 nella Sala Convegni del Banco di Sardegna.

L’appuntamento, giunto alla seconda edizione della manifestazione antiviolenza, riprenderà il tema della violenza di genere fino ad affrontare quello della violenza virtuale che coinvolge adulti, ma soprattutto adolescenti.

Nella mattinata gli esperti illustreranno le problematiche connesse al cyberbullismo cercando di trovare soluzioni con azioni di prevenzione e di contrasto su questo fenomeno diventato ormai l’anticamera della violenza 'reale' perpetrata con un uso smodato dei 'Social Network'.

Il bullismo offline e online con il 27,8% si conferma al primo posto nella classifica di rischi connessi al comportamento dei giovani sul web, seguito dal sexting con il 20,1% e dall’abuso dei dati personali con il 24%.

I professionisti illustreranno anche i fenomeni e le gravi conseguenze che ne derivano del Blue Whale, Sexting, ThisCrush e Revenge Porn.

Il convegno è moderato da Laila Di Naro, giornalista, e dopo il saluto del Presidente del Banco di Sardegna, l'avvocato Antonello Arru, prenderanno parte: Marzia Cilloccu assessora alle Attività Produttive, Turismo e Politiche delle Pari Opportunità del Comune di Cagliari; Gabriella Murgia, Presidentessa della Commissione Regionale delle Pari Opportunità; Alessandra Zedda, Consigliera Regionale; Andrea Fanti, vice Questore di Cagliari; Angela Maria Quaquero, Presidentessa dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna; Ida Gasperini, Presidentessa Regionale della FIDAPA, e Paola Melis Sezione di Cagliari; Pierpaolo Greco, Presidente dell’Associazione ‘Divieto di femminicidio’; Luca Pisano, Direttore dell’IFOS- Master in Criminologia e Osservatorio Cybercrime Sardegna; Valentina Pischedda e Rosa Maura Cocco, consulenti pedagogiche sul cyberbullismo; Ilaria Falchi, Responsabile Regionale Link Italia (APS); Antonello Marotto, Avvocato del Foro di Cagliari; Pier Marconcini Murgia, Giurista d'impresa; Emanuela Ferrigno, Dirigente ANS Sicilia; Lisa Sole, Pedagogista e Criminologa; Sandro Laconi, esperto in innovazioni tecnologiche. Fabio Ghioni, esperto a livello mondiale di Webcrime, consulente in vari Organismi Governativi, il quale fornirà i gravi pericoli a causa di un utilizzo incauto e superficiale di Internet e dei Social dei giovani.

Nel pomeriggio sarà presente la Presidentessa della ONLUS antiviolenza 'Donna Ceteris', Silvana Maniscalco ed il regista cagliaritano Giovanni Coda, coinvolti nel progetto scolastico 'Generiamo', laboratorio artistico contro la violenza di genere.

Il Dipartimento Sardegna dell'ANS - Associazione Nazionale Sociologi, invita a presenziare e a diffonderne la notizia con l’obiettivo di venire incontro alle nuove generazioni e nella difesa di ogni soggetto che possa potenzialmente cadere vittima di qualunque forma di crimine e di violenza dentro e fuori la ‘rete’.