Sono quasi 400 le persone evacuate durante la notte, numerose le abitazioni danneggiate e un centinaio di ettari di territorio sono stati divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio l'area del Montiferru, nell'Oristanese, così come il gigantesco rogo divampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu. A Cuglieri 200 cittadini sono stati evacuati verso i paesi limitrofi, con le fiamme che hanno raggiunto il centro abitato.

Situazione in lieve miglioramento solo questa mattina, quando circa 120 persone hanno fatto rientro a casa. Momenti di panico anche a Sennariolo, dove sono state evacuate altre 155 persone. Quelli che hanno trascorso gran parte della notte lontano da casa stanno facendo rientro, mentre sono state evacuate anche alcune abitazioni a Tresnuraghes e Flussio. Gli incendi però non sono ancora stati domati e le fiamme si stanno dirigendo verso la costa.

Centinaia di uomini al lavoro già all'alba: Corpo forestale, Protezione civile, vigili del fuoco e volontari stanno operando senza sosta. In loro aiuto ci sono due Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma. Un altro fronte di fuoco ancora aperto è nella zona di Usellus dove accanto alle squadre a terra stanno operando altri due Canadair e un elicottero. Elicotteri anche a Fonni (due della flotta regionale), che stanno lanciando bombe d'acqua per arginare le fiamme, e ad Arzana, dove sono intervenuti un Canadair e due velivoli.

Al momento non è stato possibile quantificare i danni, ma le fiamme hanno danneggiato sia abitazioni che aziende agricole. Disagi lungo la statale 292 con detriti e alberi caduti, sul posto stanno operando gli agenti della Polstrada. Nei vari centri minacciati dalle fiamme hanno invece lavorato numerose pattuglie dei carabinieri e della Questura di Oristano, che ha messo a disposizione anche un pullmino per le evacuazioni.