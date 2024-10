Intorno alle 4, in Viale Colombo a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della locale Stazione, unitamente a una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un cuoco quartese di 22 anni. Il giovane, come riferito dai militari, è stato fermato a un posto di controllo dell’Arma e sottoposto alla prova dell’etilometro: è risultato essere positivo, evidenziando un tasso alcolemico di 1,44 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata, mentre l’autovettura è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a una ditta autorizzata.

Qualche ora prima a Iglesias, sulla strada statale 130, all’altezza del km 47,00, i carabinieri hanno identificato e denunciato per lo stesso reato un 55enne allevatore desulese. Fermato dai militari lungo quell’arteria stradale e sottoposto alla verifica dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,88 mg/l (1^ prova) e 1,72 mg/l (2^ prova). Gli esiti sono stati gli stessi: denuncia alla Procura della Repubblica, patente ritirata e macchina sequestrata.

Infine, a Santadi, i carabinieri hanno denunciato, sempre per guida in stato di ebbrezza, un 33enne di Masainas. A seguito di un controllo effettuato dagli uomini dell'Arma in via Fontane, dove il ragazzo è stato fermato a bordo della propria auto, è risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 2,2 grammi per litro alla prima prova e 2,23 alla seconda. Il documento di guida gli è stato ritirato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.