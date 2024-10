Incidente fortunatamente senza conseguenze all'interno dell'edificio scolastico che ospita l'istituto comprensivo "Borgona" di Porto Torres, in via Principe di Piemonte. Nella notte si è registrato il crollo di quasi due metri quadrati di intonaco dal soffitto del piano terreno della scuola, frequentata da 650 bambini.

Il distacco ha interessato il corridoio su cui affacciano gli uffici della segreteria, a pochi passi dal bagno in uso al personale non docente. A provocare il danno, che per pura casualità è avvenuto fuori dall'orario scolastico, sarebbe stata una perdita d'acqua che ha interessato il bagno del piano superiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno eseguendo gli accertamenti del caso.