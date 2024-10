È stata pubblicata oggi la Guida “I Vini d'Italia dell'Espresso 2018”. La pubblicazione, disponibile anche nella versione digitale sia per Android che Ios, suddivide i vini in quattro grandi categorie: i “100 vini da riassaggiare”, i “100 vini da bere subito”, i “100 vini da comprare” e i “100 vini da conservare”.

Fra i 400 vini presenti in elenco ben 23 sono sardi.

In cima alla lista dei vini da bere subito, godibili già da ora, il Ruinas 2016 di Depperu (Luras) e il Vermentino di Gallura Superiore Taerra 2016 della Cantina Tani (Monti). Seguono in elenco il Carignano del Sulcis Riserva Is Solinas 2014 di Argiolas (Serdiana), il Cannonau Perdas Longas di Francesco Cadinu (Mamoiada), il Carignano del Sulcis Riserva Gavino 2014 della cantina Mesa (Sant’Anna Arresi), il Mandrolisai Rosso Pareda 2014 della Cantina di Meana Sardo e il Torbato Centogemme 2016 dei Poderi Parpinello (Alghero).

L’elenco dei vini da comprare, caratterizzati dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, vede in testa la Vernaccia di Oristano Riserva 2014 di Silvio Carta. Segue il Cannonau di Sardegna Messadore 2015 di Galavera (Usini), il Vermentino Prisma 2016 di Mura (Monti), il Cannonau 2014 di Nuraghe Crabioni (Sorso), la Vernaccia di Oristano Flor 2006 di Attilio Contini (Cabras), a Malvasia 2014 dei fratelli Porcu (Bosa), il Vermentino Monteoro di Sella & Mosca (Alghero) e il Carignano del Sulcis Carpante 2014 (Usini).

Fra i vini da conservare, quelli di grande complessità che hanno necessità di risposare nel tempo, il Cannonau di Sardegna Riserva 2014 di Orgosa (Orgosolo), il Vernaccia di Oristano 2010 della Famiglia Orro (Tramatza), il Cannonau d Sardegna Barrosu 2015 di Giovanni Montisci (Mamoiada), il Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2013 della Cantina di Santadi,il Perda Pintà sulle Bucce 2013 della Cantina di Giuseppe Sedilesu (Mamoiada) e il Mandrolisai Kent’Annos 2013 della Cantina del Mandrolisai (Sorgono).

Fra i vini da riassaggiare, quelli già citati nelle edizioni precedenti e ancora in ottima forma, il Turriga 2003 di Argiolas e il Marchese di Villamarina 1999 di Sella & Mosca.