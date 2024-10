In data odierna, su un totale di11 incendi divampati sul territorio regionale, si segnalano 7 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei. Questi interventi erano volti alla messa in sicurezza di incendi dei giorni precedenti.

Un ulteriore intervento è stato operato su un incendio in agro di Tadasuni, in località “Nuraghe Su Pranu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Fenosu.

Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Fordongianus, Nughedu S. Vittoria, Abbasanta, due squadre delle Compagnie barracellari di Soddì e Norbello, una squadra dei Vigili del fuoco di Ghilarza.

L’incendio ha riguardato aree coltive nella periferia nord ovest dell'abitato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15,15.