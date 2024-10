Nuoro patria dei cori, ma anche luogo in cui si è svolto il secondo Concorso corale organIzzato dall’Associazione Culturale Gruppo Folk Sos Canarjos, con il patrocinio del Comune e la Fondazione Banco di Sardegna.

Un grande successo e il Teatro Eliseo gremito di appassionati hanno incoronato i vincitori dell’edizione 2017 di ‘A manu tenta’, che coincide con il terzo Memorial dedicato a Bobore Nuvoli.

Tredici realtà corali provenienti da Ortueri, Siniscola, Alà dei Sardi, Ruinas, Gavoi, Golfo Aranci, Sinnai, Villanova Monteleone, Pozzomaggiore, Siurgus Donigala, Busachi e Bonorva.

Per la giuria di qualità presieduta da Gian Paolo Mele (che ha diretto anche il Coro di Nuoro, ospite della serata), ha meritato la prima posizione della sezione maschile il Coro Ghentiana di Ruinas diretto da Gianni Puddu, seguito dai Cori Sos Astores di Golfo Aranci e Sant’Austinu di Alà dei Sardi.





Per la sezione femminile, la palma della Vittoria è stata assegnata alla Corale di Siurgus Donigala diretta da Felice Cassinelli, seguita dal Coro Eufonia di Gavoi e Duennas di Villanova Monteleone.





Una delle novità di quest’anno ha riguardato l’istituzione di un premio assegnato al Coro vincitore dal pubblico dell’Eliseo, attraverso il voto espresso in seguito alla distribuzione delle schede consegnate all’ingresso, che ha visto trionfare il Coro Sos Astores di Golfo Aranci diretto da Peppino Orrù.

Lunghi applausi per il Coro Femminile Sas Bendas, che ha presentato l’inedito “Su ballu ‘e su malinnu’, per il Gruppo Folk Sos Canarjos accompagnato da Davide Ruju, e per Giuliano Marongiiu, conduttore dell’evento, che ha reso omaggio a Bobore Nuvoli con ‘S’aneddu’.

La serata si è aperta con la voce recitante di Massimo Della Camelia, i bambini del Mini Folk Bastianu Satta e il brano “Intrannas’ interpretato da Grazia Tondo e Gianpaolo Caldino, direttore artistico insieme a Eta Nuvoli della manifestazione.