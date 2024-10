Prosegue l'itinerario enograstronomico della manifestazione "Castiadas in Festa", organizzata dalla Pro Loco di Castiadas in collaborazione col Comune e la Regione Sardegna.

Il centro, che sorge nel cuore del Sarrabus, all’estremità sudorientale della Sardegna, si affaccia sulle splendide acque di Cala Sinzias e Costa Rei in una felice cornice naturale che lo rende una delle realtà di maggior richiamo per gli amanti delle spiagge e degli itinerari meridionali dell’isola.

In questo contesto nasce e si sviluppa il calendario di "Castiadas in Festa", caratterizzato da una serie di eventi volti a valorizzare il patrimonio culturale e culinario del paese per tutti i weekend della stagione a partire da metà luglio e fino alla fine di agosto fornendo ai turisti e agli appassionati di questo genere di manifestazioni uno spunto interessante per conoscere gli aspetti più suggestivi e le tradizioni di questa parte di Sardegna.

Domenica 21 agosto i ravioli sarrabesi saranno protagonisti in tavola. La gustosa pietanza sarà preparata e servita nei locali del Teatro "Sa Mandria" in un contesto reso ancor più suggestivo dalla presenza di mostre, esposizioni e spettacoli folk che andranno avanti sino a notte.