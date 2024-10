Nel Parco di Balai il Wi-Fi sarà gratuito. È stato, infatti, attivato dall’Amministrazione comunale di Porto Torres, con funzionamento esteso a tutta la giornata, un punto che permetterà ai fruitori dell’area verde di connettersi gratuitamente al web. Per collegarsi alla rete non ci sarà bisogno di password.

“È stata apportata una modifica tecnica che consente di estendere il servizio all’intero arco della giornata e non solamente nelle ore notturne come accadeva fino a oggi. Molti utenti ci avevano segnalato questa anomalia e siamo riusciti ad intervenire per risolverla», queste le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas.

“In questo modo cittadini e turisti – ha rimarcato – potranno usufruire del servizio ad ogni ora della giornata. L’accesso al web sarà libero, senza preventiva registrazione”.

Inoltre sono stati riattivati i punti WiFi anche nel Parco San Gavino e in Piazza del Comune. “In questi due siti – ha concluso Derudas – sarà invece indispensabile dotarsi, per chi non ne è già in possesso, delle credenziali. Potranno essere richieste alla biblioteca comunale in via Sassari, previa presentazione di un documento d’identità”.