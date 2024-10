Il postino a Tonara non bussa neanche una volta, l'Enel taglia la luce e la Telecom il telefono anche ad alcuni anziani impossibilitati, ovviamente, a pagare una bolletta mai notificata. Un doppio disservizio, pagato ancora una volta dagli utenti più deboli che ha provocato la reazione degli amministratori comunali firmatari di una denuncia pubblica perché, come se non bastasse, da oltre un mese nel paese del Gennargentu manca il portalettere.

IL SINDACO «È già da un anno - accusa il primo cittadino Pierpaolo Sau - che Tonara lamenta gravi problemi legati al servizio di consegna della corrispondenza e adesso, da quattro settimane, addirittura manca il postino. Ho chiesto alla direttrice regionale del servizio di distribuzione la possibilità di avere un incontro nella sede di Elmas, ma gli appuntamenti presi fino ad ora sono regolarmente saltati. Per la nostra comunità non è stato nominato un portalettere a causa della solita politica del gioco al risparmio e così dobbiamo subire gravi disservizi».

In un paese colpito dallo spopolamento, dove molti anziani vivono soli, a far crescere la tensione sono state poi le azioni di Enel e Telecom, che senza andare troppo per il sottile, hanno sospeso l'erogazione dell'energia elettrica o il servizio telefonico. «Le contestazioni crescono ogni giorno - spiega il primo cittadino di Tonara per un problema che riguarda gli anziani, le imprese e tutta la comunità. Ho provveduto ad informare il prefetto di Nuoro della situazione. La nostra speranza è che venga nominato al più presto un postino altrimenti siamo pronti ad alzare ulteriormente i toni della protesta e a rivolgerci alle sedi competenti in modo tale da far valere i nostri diritti».

GRAVI DISAGI Intanto a Tonara, a causa del mancato recapito delle bollette la situazione in alcune abitazioni diventa problematica. «In questi giorni sono stato contattato da diversi anziani - conferma Alberto Sau, installatore privato - per verificare anomalie sia della rete elettrica che di quella telefonica. Da un primo controllo è subito emerso che i gestori avevano disabilitato i servizi perché non erano state pagate le bollette. La mancata consegna della posta, in modo particolare per gli anziani e per le aziende, di giorno in giorno accentua un problema che deve essere presto risolto. Mi hanno detto che negli uffici postali hanno una catasta di corrispondenza di vario genere che si è accumulata in queste settimane. Anche chi possiede un impianto fotovoltaico sta rischiando seriamente che questo subisca un blocco forzato a causa del ritardo nei pagamenti».

SERVIZI A SINGHIOZZO Il sindaco di Tonara si fa portavoce delle proteste e dei disservizi che gravano sui cittadini e chiede che nel paese sia garantito al più presto un postino a tempo pieno, contestando la politica dei tagli che soprattutto nelle comunità dell'interno continua ad abbattersi come una mannaia anche sui servizi essenziali. In alcuni centri gli uffici postali, ad esempio, aprono a giorni alterni, causando anche in questo caso non pochi problemi ai cittadini. Per non parlare poi delle lunghe code che nei giorni di pagamento delle pensioni si creano negli sportelli.