Appare come una risoluzione a piccole dosi quella che riguarda il problema della circolazione del traffico per gli autobus dell'Arst destinati a transitare sulla strada provinciale numero 7 Montecorte – Desulo. Qualcosa si sta muovendo, soprattutto in seguito al grido d'allarme lanciato dagli studenti, dai genitori e dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gigi Littarru.

INVERSIONE Nei giorni scorsi il primo cittadino ha emesso un'ordinanza con la quale si stabilisce che il traffico a partire da ieri è regolato da una rotatoria allestita in corrispondenza dell'innesto di via Nenni e opportunamente segnalata.

Gli autobus di linea potranno effettuare l'inversione di marcia in tutta sicurezza. Si auspica che il servizio di trasporto degli studenti possa essere ripristinato già a partire dalla prossima settimana.

IL SINDACO «Noi stiamo facendo il nostro dovere - dice il sindaco Littarru -. Abbiamo installato i cartelli, abbiamo proceduto a sistemare una rotonda provvisoria. Ora chiedo senza tentennamenti e senza giri di parole, il ripristino immediato dei collegamenti».