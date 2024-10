Il tuo volto porta i segni dell'amore al suo risveglio, come la vita che nasce dal tuo grembo, come la speranza che muove le corde del mondo.

Il tuo cuore porta i segni del dolore, come macchie di inchiostro che non vanno più via, come una cicatrice che col tempo non svanisce.

Ti chiediamo scusa per quelle lame di violenza che abbiamo impugnato anche noi, per quell’acido spruzzato sul viso, per quel pugno sferrato, tutte le volte che l'indifferenza ci ha fatto guardare da un'altra parte, senza vergogna, complici colpevoli, portatori ignobili di vigliaccheria.